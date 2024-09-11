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Калужские новости

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В калужском Музее космонавтики открылась выставка в честь НПО им. Лавочкина

В калужском Музее космонавтики открылась выставка в честь НПО им. Лавочкина

В октябре 2024 года Калужскому филиалу НПО имени С.А. Лавочкина исполняется 35 лет. В честь юбилея в музее космонавтики открылась выставка, на которой были представлены созданные в научно-производственном объединении образцы техники, космические аппараты и перспективные разработки.

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