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Степашин предрек «Зениту» чемпионство: «Самый сильный по составу и финансам. Усилились за счет других, ослабив конкуренцию»

Сергей Степашин считает, что «Зенит» вновь выиграет РПЛ. – В пятницу стартует чемпионат России. Но после победы «Зенита» в Суперкубке над «Спартаком» многие говорят, что интриги нет.

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