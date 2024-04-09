Стало известно, как в Тамбове будет производиться оплата за отопление в апреле

Стало известно, как в Тамбове будет проводиться оплата за отопление в апреле. Порядок определения размера платы за услугу "отопление" потребителям в многоквартирном доме установлен постановлением правительства РФ.
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