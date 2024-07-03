Глава ВТБ Костин назвал Набиуллину русской Маргарет Тэтчер

Когда захотите поговорить о том, насколько глубоко в сознание людей поколения 1960-1975 года рождения въелся собственный комплекс неполноценности и преклонения пред Западом, вспомните об этом сомнительном "комплименте" госбанкира Костина.
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