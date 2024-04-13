Как выход РФ из зерновой сделки пошёл Украине на пользу

По сведениям ООН, лишь 13% украинского экспорта зерна по сделке направлялось в африканские страны. Между тем, собственный экспорт российского зерна в Африку, в несколько раз превышающий украинский, помог снизить напряжённость на зерновом рынке.
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