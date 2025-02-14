Подозреваемый в нападении на комментатора Скворцова задержан

В настоящее время он находится в отделе полиции – его опрашивают правоохранители. Правоохранители задержали возможного участника конфликта, после которого российский комментатор Роман Скворцов оказался в больнице.
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