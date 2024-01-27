Сотрудники Striking Distance домогались до своей бывшей коллеги. Так она заявила пос...

Сотрудники Striking Distance домогались до своей бывшей коллеги. Так она заявила после своего сокращенияИздательство Krafton в прошлом году провело относительно массовое сокращение в своих рядах, которое коснулось и внутренних студий, и самого издательства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)