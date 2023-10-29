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Закон, порядок, государство

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В Оренбургской области сотрудники полиции приняли участие в профилактической квест-игре «Право на жизнь»

В Оренбургской области сотрудники полиции приняли участие в профилактической квест-игре «Право на жизнь»

В рамках Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью» при содействии члена Общественного совета при МУ МВД России «Оренбургское», заведующий отделом профилактики наркологических расстройств ГАУЗ «ООКНД» Анны Пьянковой на базе ГАПОУ «Оренбургский учетно-финансовый техникум» для студентов 1-х курсов разных факультетов проведена квест-игра «Право на жизнь».

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