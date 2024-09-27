Американская Lockheed Martin заключила контракт на ракеты для Финляндии и Польши

Global Look Press/U.S. Navy/Keystone Press Agency Американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin заключала контракт на производство ракет класса "воздух-земля" и противокорабельных снарядов для Японии, Нидерландов, Финляндии и Польши.
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