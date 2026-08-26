Сменные батареи CATL будет использовать новый бренд Aiva

Это позволит отказаться от масштабных инвестиций в собственную сеть станций Новый бренд Aiva, созданный при участии Seres, ведёт переговоры с CATL об интеграции технологии автоматической замены тяговых батарей.
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