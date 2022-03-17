Полицейские в Кабардино-Балкарии помогли спасти жизнь мужчине, у которой случился инфаркт

К сотрудникам ГИБДД МВД по Кабардино-Балкарской Республике старшему лейтенанту полиции Олегу Тхамокову и лейтенанту полиции Замиру Сохову, которые несли дежурство на трассе, обратились граждане, следовавшие на автомобиле в направлении Нальчика.
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