Полицейские в Кабардино-Балкарии помогли спасти жизнь мужчине, у которой случился инфаркт

К сотрудникам ГИБДД МВД по Кабардино-Балкарской Республике старшему лейтенанту полиции Олегу Тхамокову и лейтенанту полиции Замиру Сохову, которые несли дежурство на трассе, обратились граждане, следовавшие на автомобиле в направлении Нальчика.