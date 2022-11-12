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Форзяр о недовольстве Бабиным: «Претензия только к формулировке «ФК Банка ноет». Это неуважительно»

Хавбек «Амкала» Форзяр объяснил свои претензии к бывшему тренеру команды Юрию Бабину. «Мне предъявляют за то, что якобы подставляю тренера, пытаюсь его затопить.

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