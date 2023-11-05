В Красноярском крае 3-летний мальчик съел котлету из домашнего фарша и умер

Трагедия произошла в многодетной благополучной семье, проживающей в отдалённой деревне.В одной из деревень Красноярского края 3-летний мальчик съел котлету, приготовленную из домашнего говяжьего фарша, и умер.
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