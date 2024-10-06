Скандальный блогер из Петрозаводска стал фигурантом трех уголовных дел

Блогер стал фигурантом уголовных дел из-за провокационных видео. 46-летний житель Петрозаводска, известный как видеоблогер и юрист, оказался под следствием после инцидента, произошедшего на трассе «Кола» в конце лета в Ленинградской области.
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