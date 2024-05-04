Блинкен: новая миллиардная военная помощь Украине останется инвестициями в США

Константин Линьков

Что за дурацкая игра слов "помощь украине" Если с одного своего кармана деньги берут, в другой свой же карман кладут, а материальные блага отправляют в украину, это не обогащение, а разорение америки, они же за те ресурсы которые отправлены на украину ни цента не получат! Дуристика какая то, игра слов и не более! Украина приобретает разрушая себя, США и запад разоряются и то же разрушают себя, для чего, разве это не безумный мир слепцов, иллюзия в больших масштабах! Это доказывает иллюзорность мира!