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Блинкен: новая миллиардная военная помощь Украине останется инвестициями в США

Блинкен: новая миллиардная военная помощь Украине останется инвестициями в США

Новая миллиардная военная помощь американских властей Украине останется инвестициями в США. С таким заявлением выступил госсекретарь Энтони Блинкен, передает РИА Новости.

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Комментарии
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Константин Линьков
Что за дурацкая игра слов &quot;помощь украине&quot; Если с одного своего кармана деньги берут, в другой свой же карман кладут, а материальные блага отправляют в украину, это не обогащение, а разорение америки, они же за те ресурсы которые отправлены на украину ни цента не получат! Дуристика какая то, игра слов и не более! Украина приобретает разрушая себя, США и запад разоряются и то же разрушают себя, для чего, разве это не безумный мир слепцов, иллюзия в больших масштабах! Это доказывает иллюзорность мира!
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