БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Прощай, мегамолл — шоппинг отменяется: Торговым центрам предсказано вымирание

Прощай, мегамолл — шоппинг отменяется: Торговым центрам предсказано вымирание

Концепция ТЦ не изменилась, они пока еще нужны людям, но есть нюанс… Полина Носова Фото: Николай Бурматов/ТАСС, архив Материал комментируют: Александр Кудряшов Марчел Кырлан Сергей Гатауллин Оксана Полищук Торговым центрам предсказывают массовое закрытие к концу этого года.

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