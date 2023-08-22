Глава РПЛ Алаев заявил, что судья Карасев справился с игрой "Спартак" - "Зенит"

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев в интервью Sport24 заявил, что судейская бригада во главе с Сергеем Карасевым на достойном уровне отработала центральный матч пятого тура между столичным "Спартаком" и петербургским "Зенитом".