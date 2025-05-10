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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хвича – лучший дриблер мира по версии GiveMeSport. Винисиус – 4-й, Месси – 6-й, Мбаппе – 10-й

Хвича – лучший дриблер мира по версии GiveMeSport. Винисиус – 4-й, Месси – 6-й, Мбаппе – 10-й

В рейтинге GiveMeSport вингер «ПСЖ» и сборной Грузии занял первую строчку. Список составлен на основе таких критериев, как количество успешных обводок и их общее количество, уровень конкуренции, стиль действий футболиста.

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