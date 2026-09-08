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Телефонный разговор Путина и Трампа продлился около часа

Телефонный разговор Путина и Трампа продлился около часа

Президенты обсудили итоги визитов спецпосланников США в Москву и Киев и ситуацию в зоне проведения специальной военной операции.

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