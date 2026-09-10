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Бизнес дополнительно выплатил более 16 млрд после пересчета налогов и штрафов

Бизнес дополнительно выплатил более 16 млрд после пересчета налогов и штрафов

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Федеральная налоговая служба (ФНС) в первом полугодии 2026 года провела 60 выездных проверок крупнейших налогоплательщиков России и предъявила им требование выплатить более 16 млрд рублей налогов, пеней и штрафов.

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