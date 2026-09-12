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Царьград

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Зачем США на самом деле нужны переговоры по Украине: Трамп мечется между миром и войной

Зачем США на самом деле нужны переговоры по Украине: Трамп мечется между миром и войной

Зачем США на самом деле нужны переговоры по Украине, объяснил Иван Пятибратов. По его мнению, Дональд Трамп сейчас мечется между миром и войной, поскольку оба сценария сулят ему определённые выгоды.

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