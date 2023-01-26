Стандарты красоты в стародавние времена сильно отличались от современных, не в почете была, например, стройная фигура, такую девушку посчитали бы «малохольной» и болезненной

Замужество для девушек на Руси было одной из важнейших целей в жизни. Подготовка к будущей свадьбе начиналась в очень раннем возрасте, когда девочка своими руками, с помощью матери или няни, делала себе приданое.
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