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Стандарты красоты в стародавние времена сильно отличались от современных, не в почете была, например, стройная фигура, такую девушку посчитали бы «малохольной» и болезненной

Стандарты красоты в стародавние времена сильно отличались от современных, не в почете была, например, стройная фигура, такую девушку посчитали бы «малохольной» и болезненной

﻿﻿Замужество для девушек на Руси было одной из важнейших целей в жизни. Подготовка к будущей свадьбе начиналась в очень раннем возрасте, когда девочка своими руками, с помощью матери или няни, делала себе приданое.

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