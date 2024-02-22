В РФС заявили, что Путин не может повлиять на международную ситуацию в футболе

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков в интервью РИА Новости заявил, что президент России Владимир Путин не может поспособствовать на разрешение проблем в международном футболе.
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