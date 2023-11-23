Прокурор Ивановской области проведет в Родниках приём по вопросам экологии

Вместе с главой надзорного органа приедет заместитель председателя областного правительства.Во вторник, 28 ноября, в Родники приедут прокурор Ивановской области Андрей Жугин и зампред правительства региона Сергей Чесноков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии