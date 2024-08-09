Тыква во фритюре с карамельной корочкой — вкуснее не пробовала

От такой тыквы оторваться просто не возможно! Она имеет нежную карамельную корочку, внутри каждый кусочек очень нежный и сочный! Причём на вкус тыква сладкая, причём готовится она без сахара! Тыкву порезать на кусочки и заморозить.
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