Спецслужбы предотвратили серию терактов в Татарстане

Сотрудники спецслужб предотвратили серию терактов в Татарстане — взрывы на железнодорожных путях и диверсии на территории танкового училища, которые готовил член организации «Легион «Свобода России» (признана террористической и запрещена в РФ).
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