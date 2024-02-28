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Крепостное право в 21 веке: почему депутат через 5-10 лет на пенсию выходит, а мы пашем до потери пульса

Владимир Путин заявлял недавно, что российские пенсионеры – счастливые люди. Повод для радости в том, что им несмотря на всю сложность экономической ситуации в стране и огромные затраты на оборонно-промышленный комплекс платят пенсии.

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