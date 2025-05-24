Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Массовый набег мигрантов кардинально меняет страну: иностранцы ненавидят Россию и переделывают ее под себя

Массовый набег мигрантов кардинально меняет страну: иностранцы ненавидят Россию и переделывают ее под себя

Рашид Мухтаев, профессор РГГУ и доктор политических наук, раскрывает недостоверность официальных данных о миграционных процессах, отмечая, что статистика часто не учитывает лиц, получивших российское гражданство, а это значительная цифра.

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Комментарии
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Helen
Какая хорошая новость таких бы и побольше, плохая - на фига спасают ишачье, да еще и за наши деньги
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2 час.
МГ
Малик Гумеров
Россия превращается в страну баранов - население замещается азиатами ?
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2 час.
Валерий Мязин
Те кто устроил завоз мигрантов и открыл границы для этих ублюдков, пора ФСБ заняться делом чистилище пойдёт только на пользу.Слишком много врагов у власти находится, которые стремятся уничтожить Россию изнутри.
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4 мин.
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