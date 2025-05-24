Массовый набег мигрантов кардинально меняет страну: иностранцы ненавидят Россию и переделывают ее под себя

Какая хорошая новость таких бы и побольше, плохая - на фига спасают ишачье, да еще и за наши деньги

Валерий Мязин

Те кто устроил завоз мигрантов и открыл границы для этих ублюдков, пора ФСБ заняться делом чистилище пойдёт только на пользу.Слишком много врагов у власти находится, которые стремятся уничтожить Россию изнутри.