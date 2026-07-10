Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что эскалация неонацистских настроений на Украине и систематические попытки киевского режима героизировать пособников нацистов вынудили Польшу изменить свою позицию.
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