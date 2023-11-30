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Вечерний Новосибирск

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ХК «Сибирь» упустил волевую победу над «Адмиралом», заменив вратаря Красоткина

ХК «Сибирь» упустил волевую победу над «Адмиралом», заменив вратаря Красоткина

За двадцать минут первого периода зрители заброшенных шайб не увидели. Безголевую «засуху» прервал канадский форвард сибиряков Энди Андреофф, в большинстве изящно переигравший вратаря гостей Василия Демченко.

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