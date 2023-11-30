ХК «Сибирь» упустил волевую победу над «Адмиралом», заменив вратаря Красоткина

За двадцать минут первого периода зрители заброшенных шайб не увидели. Безголевую «засуху» прервал канадский форвард сибиряков Энди Андреофф, в большинстве изящно переигравший вратаря гостей Василия Демченко.
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