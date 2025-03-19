Авиагрузы снимают сливки. Рынок грузовых авиаперевозок и логистики: прогноз до 2032 года

Если в 2023 году объём мирового рынка грузовых авиаперевозок и связанной с этим логистики составил 231,94 млрд долларов США, то к 2032 году, по прогнозам, он достигнет 387,19 млрд долларов США при среднегодовом темпе роста 6,60%.