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Вгудок

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Свежие комментарии

  • виталий глимаков
    уже поделили и распилилиЕвропа отказывает...
  • дмитрий чагин
    😜дело Остапа Бендера живёт и процветает! Нью-Москва и Старые Васюки😂🤣😅Европа отказывает...
  • bs59
    интересно как эти еврокретины будут что то везти через российский мариуполь одессу ?молдавия станет тупиком! я хренею...Европа отказывает...

Авиагрузы снимают сливки. Рынок грузовых авиаперевозок и логистики: прогноз до 2032 года

Авиагрузы снимают сливки. Рынок грузовых авиаперевозок и логистики: прогноз до 2032 года

Если в 2023 году объём мирового рынка грузовых авиаперевозок и связанной с этим логистики составил 231,94 млрд долларов США, то к 2032 году, по прогнозам, он достигнет 387,19 млрд долларов США при среднегодовом темпе роста 6,60%.

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