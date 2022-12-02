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В Совфеде назвали заявление Байдена о готовности к переговорам с РФ несерьезным

В Совфеде назвали заявление Байдена о готовности к переговорам с РФ несерьезным

РИАМО - 2 дек. Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров считает, что президент США Джо Байден не вкладывает серьезного смысла в заявление о готовности к переговорам с российским коллегой Владимиром Путиным по Украине.

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