В Совфеде назвали заявление Байдена о готовности к переговорам с РФ несерьезным

РИАМО - 2 дек. Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров считает, что президент США Джо Байден не вкладывает серьезного смысла в заявление о готовности к переговорам с российским коллегой Владимиром Путиным по Украине.
РИАМО - 2 дек. Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров считает, что президент США Джо Байден не вкладывает серьезного смысла в заявление о готовности к переговорам с российским коллегой Владимиром Путиным по Украине.
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