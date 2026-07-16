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В Туапсе молодой человек пытался украсть пакет с кофе, задействовав переодевание

В Туапсе молодой человек пытался украсть пакет с кофе, задействовав переодевание

В Туапсе молодой человек два раза пытался украсть килограммовый пакет с кофе из магазина. Как сообщает пресс-служба Росгвардии по Краснодарскому краю, 19-летний житель Адыгеи пришел в гипермаркет на улице Гагарина и попытался вынести без оплаты килограммовую упаковку кофе стоимостью около 3 тысячи рублей.

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