Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Между «традиционализмом» и «прогрессизмом»

Между «традиционализмом» и «прогрессизмом»

Между «традиционализмом» и «прогрессизмом»В сегодняшней дискуссии между «традиционализмом» и «прогрессизмом», увлекательной и абсурдной, как любой спор о вере, простор для политических манипуляций практически безграничен.

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