Inside California's Battle With The Marijuana Black Market Authored by Brad Jones via The Epoch Times, A convoy of sheriff's deputies heads into a vast network of illegal marijuana grow operations in the foothills of Mount Shasta in California's Siskiyou County.
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