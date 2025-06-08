Трамп направит солдат Нацгвардии для разгона протестов в Калифорнии

Президент Соединенных штатов Америки (США) Дональд Трамп подписал меморандум о размещении 2000 солдат Национальной гвардии для борьбы с беззаконием на фоне протестов, разгоревшихся в Калифорнии против высылки нелегалов.
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