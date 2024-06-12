ASRock выпустила видеокарту Radeon RX 6500 XT Phantom Gaming с удвоенным объёмом памяти Видео...

ASRock выпустила видеокарту Radeon RX 6500 XT Phantom Gaming с удвоенным объёмом памятиВидеокарта Radeon RX 6500 XT начального уровня на базе графического процессора Navi 24 с архитектурой RDNA 2 была выпущена в январе 2022 года и уже на тот момент являлась далеко не на самым очевидным выбором для игр.