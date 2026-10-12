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Softline: обнаружено 110 актов фишинга через ИИ-фейки сайтов банков и госуслуг

Softline: обнаружено 110 актов фишинга через ИИ-фейки сайтов банков и госуслуг

Злоумышленники применяют искусственный интеллект для создания копий сайтов компаний и государственных сервисов, которые могут практически не отличаться от оригиналов по дизайну, текстам и формам авторизации.

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