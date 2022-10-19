Джоэл Эмбиид – и Сэме Хинки: «Сумасшедший генменеджер, который писал о своих игроках в твиттере»

Центровой «Филадельфии» пошутил над бывшим генеральным менеджером клуба Сэмом Хинки. «За все время, что я играю здесь, все генеральные менеджеры были очень умны, кроме одного.
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