В США уволили более десяти сотрудников офиса спецпрокурора

Более десяти сотрудников офиса спецпрокурора Джека Смита, занимавшегося уголовными делами против президента Дональда Трампа, уволило новое руководство американского минюста, 28 января сообщает телеканал Fox News.
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