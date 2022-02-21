Президент Сербии Вучич рассказал о звонках с требованием присоединиться к санкциям против России

Сербский президент Александр Вучич рассказал в эфире телеканала RTV Pink, что после признания Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик начались звонки западных политиков с требованием присоединиться к антироссийским санкциям.
Сербский президент Александр Вучич рассказал в эфире телеканала RTV Pink, что после признания Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик начались звонки западных политиков с требованием присоединиться к антироссийским санкциям.
Свежие комментарии