Готовность эстакады над Варшавским шоссе на южном участке МСД составляет более 70%

На участке Московского скоростного диаметра (МСД) от МКАД до трассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе ведется подготовка к установке последнего пролетного строения эстакады над Варшавским шоссе, железной дорогой Курского направления и линией МЦД-2.
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