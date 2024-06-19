Готовность эстакады над Варшавским шоссе на южном участке МСД составляет более 70%

На участке Московского скоростного диаметра (МСД) от МКАД до трассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе ведется подготовка к установке последнего пролетного строения эстакады над Варшавским шоссе, железной дорогой Курского направления и линией МЦД-2.