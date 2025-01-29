В Петербурге определились вакансии с самыми высокими зарплатами

У каждой десятой вакансии оклад составляет более 156 тысяч рублей Рейтинг самых высоких зарплат января составили в Петербурге Аналитики назвали вакансии с самыми высокими окладами в Петербурге, пишет 29 января Piter.
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