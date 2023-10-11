Морковь по-корейски с капустой. Салат капуста корейская морковь - 14 домашних вкусных рецептов

Найдено рецептов: 14 180 ккал 15 мин Салат с фасолью и корейской морковью Простой, доступный, бюджетный, легкий и очень вкусный! 140 ккал 1 ч Шаурма в лаваше с курицей Домашняя, аппетитная, сытная, из простых продуктов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии