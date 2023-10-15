Усиливать ответственность операторов за качество ведения информационных систем не будут

Об этом в ответе на запрос депутатов мажилиса, в котором они просили навести порядок в информационных системах и усилить ответственность операторов за качество их ведения, заявил заместитель премьер-министра Серик Жумангарин, сообщает корреспондент inbusiness.
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