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Закон, порядок, государство

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Расчеты современных БпЛА «Суперкам» группировки войск «Запад» вскрыли пункты временной дислокации и боевую технику ВСУ в зоне проведения СВО

Расчеты современных БпЛА «Суперкам» группировки войск «Запад» вскрыли пункты временной дислокации и боевую технику ВСУ в зоне проведения СВО

В ходе боевой работы на одном из направлений расчет БпЛА «Суперкам» выявил скопление живой силы и техники ВСУ и передал координаты на пункт управления, где было принято решение на уничтожение противника с помощью РСЗО «Град».

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