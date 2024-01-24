Исторические напёрстки Когда запахло жареным: выборы – это угроза демократии Целых три дня пришлось ждать, пока порядком оплывшие жирком мозги европейских «общечеловеков» провернутся в нужном направлении, осмысливая выступление на давосском швабятнике выступление его организатора – доктора Клауса Шваба.
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