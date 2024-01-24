Славянская докт...
БлогПравилаНовичкамВАДИМВладимирНеллиН-книгиПолитика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Славянская доктрина

6 431 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Соловьев
    НА ЗАПАДЕ, ОТРЁКШЕГОСЯ ОТ БОГА, ЗАПУЩЕН ПРОЦЕСС РАСЧЕЛОВЕЧЕНИЯ.Когда запахло жар...
  • Юрий Ильинов
    Лукашенко: на госгранице Беларуси сложилась «особая ситуация» На белорусской государственной границе сложилась непрос...Противоречивый Та...
  • Юрий Ильинов
    -К- – суффикс, образующий лексемы двух классов морфологических: существительных и прилагательных. И если в прилагател...Феминитивы – как ...

Когда запахло жареным: выборы – это угроза демократии

Когда запахло жареным: выборы – это угроза демократии

Исторические напёрстки Когда запахло жареным: выборы – это угроза демократии Целых три дня пришлось ждать, пока порядком оплывшие жирком мозги европейских «общечеловеков» провернутся в нужном направлении, осмысливая выступление на давосском швабятнике выступление его организатора – доктора Клауса Шваба.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Соловьев
НА ЗАПАДЕ, ОТРЁКШЕГОСЯ ОТ БОГА, ЗАПУЩЕН ПРОЦЕСС РАСЧЕЛОВЕЧЕНИЯ.
Ответить
20 час.

Картина дня

наверх