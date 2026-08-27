Пермяки оценили сборы ребёнка к 1 сентября в значительную сумму

Пермяки озвучили, сколько потребуется на сборы ребенка к 1 сентября. Рекомендации: одевать ребенка в многослойную одежду для дождливой погоды, выбирать обувь по сезону, избегать узкой и новой неразношенной обуви для комфорта и свободы движений.