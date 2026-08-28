«Раз в два-три месяца вдвоем»: Мот рассказал о семейных ритуалах с женой

Артист поделился, как сохраняет гармонию в браке. Мот с женой предоставлено Пресс-службойРэпер Мот, известный по хитам «Танцует под Шаде» и «Капкан», рассказал о семейных традициях, которые помогают ему сохранять близость с супругой Марией.