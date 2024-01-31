Путин заявил о важности обратной связи

МОСКВА, 31 января, ФедералПресс. В России за последние годы сделано немало, хотя не всего удалось достичь, заявил кандидат в президенты России Владимир Путин на встрече с доверенными лицами в Гостином дворе в Москве.
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